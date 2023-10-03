نشاط زلزالي اليوم.. العالم الهولندي يثير القلق من جديد.. فيديو

يتوقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، أن هناك زلزالا سيحدث خلال الفترة الحالية، وأن هناك مناطق ستشهد نشاط زلزالي أقوي.

وتثير تصريحات العالم الهولندي، قلق الكثير من المواطنين حول العالم، بعد أن أعلن من قبل حدوث زلازل وتحقق بعض ما توقع به.

وقد عرضت قناة العربية تقرير فيديو يوضح أن هناك تنبؤات جديدة لـ عالم الزلازل الهولندي، بشأن زلزال جديد، وقال إن هناك نشاط زلزالي أقوي، قد يحدث حتى يوم الثالث من أكتوبر، وهو اليوم.

وحذر العالم الهولندي من هذا الزلزال الذي سيحدث، مؤكدًا أن هذا الزلزال سيكون بسبب الاقترانات الحرجة للكواكب.