30 سنة باخد علاج نفسي| غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. وتكشف مفاجأة لأول مرة عن طلاقها

حلتّ الفنانة غادة عبد الرازق، وابنتها روتانا وحفيدتيها، ضيوفا، ببرنامج "معكم" منى الشاذلي، على قناة "ON"، برفقة ابنتها وحفيدتيها.



ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

غادة عبد الرازق عن دخولها التمثيل: كانت موهبتي الوحيدة الرقص أمام المرآة

ردت الفنانة غادة عبد الرازق، على سؤال لماذا قررت دخول مجال التمثيل، قائله: "أنا كانت موهبتي الوحيدة إني أرقص قدام المراية وأسرق باروكات أمي وأقلام الروج، لكن كنت بتفرج على التليفزيون ونفسي أبقى مشهورة، وأمشي في الشارع الناس تعرفني".



غادة عبد الرازق: 30 سنة باخد علاج نفسي.. فيديو

تحدثت غادة عبد الرازق، عن معاناتها مع المرض النفسي، قائلة: "بقالي 30 سنة بأخد علاج نفسي، وده مش عيب".

وأضافت غادة عبد الرازق: "المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فائدة الدكتور النفسي".

غادة عبد الرازق تبكي على الهواء.. فيديو

فوجئت غادة عبد الرازق بالتصفيق الحاد من قبل الجمهور فور دخولها الاستوديو، معلقه: "هعيط"، لترد منى الشاذلي قائله: "أنا لسه متكلمتش يا غادة".

وبكت الفنانة غادة عادل على الهواء فور دخولها الاستوديو، لتعلق منى الشاذلي، قائله: "دخول ملكي يليق بموهبتك".



طلبت له الشرطة.. غادة عبد الرازق تروي تجربتها مع طبيب نفسي.. فيديو

روت غادة عبدالرازق تجربتها مع الأطباء النفسيين، قائلة: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة، أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد بيلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لى روشتة أدوية كتير، وقالى خدى الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالى".

وأضافت: "وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي، ده عصبني جدا.. طلعت قلت للممرضة نصيحة مني لازم تبلغي عنه الشرطة.. ده محتاج دكتور".



مش بتاعتي| غادة عبد الرازق تندم على هذا الأمر.. فيديو

تحدثت الفنانة غادة عبدالرازق عن بداياتها من على خشبة مسرح البالون، مرورًا بالإعلانات، ثم الفوازير.

وقالت الفنانة غادة عبدالرازق: "تجربة الفوازير اللى أنا عملتها ندمانة عليها جدا.. حسيت إنها مش بتاعتي.. مش أنا اللى أقدمها".



غادة عبد الرازق تفجر مفاجأة عن سبب زواجها وهي صغيرة.. فيديو

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق، سبب زواجها في سن صغير، قائله: "مكنتش مضطرة، أنا كانت عقدتي هي أني نفسي أخرج".

وأضافت: "كنت بشوف أختي مخطوبة، وكانت علشان مخطوبة بتخرج، فأنا كنت هموت عايزه أخرج"، لافته: "والدي مات وأنا عندي 12 سنة، وأختي كانت بتخرج وهي مخطوبة وأنا كنت هموت وأخرج".



أكبر صدمة .. غادة عبد الرازق تكشف مفاجأة لأول مرة عن طلاقها.. فيديو

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن طلاقها، قائلة: "بعد ما حصلت الخناقات بيني وبين زوجي فاكرة إن ماما كانت بتصلي، وفجأة سمعنا صوت حد وقع، ودخلنا لقينا أمي أصيبت بإغماء أثناء الصلاة".

وأضافت : "طلاقي من زوجي السعودي الجنسية، والد ابنتي الوحيدة روتانا، تسبب في صدمة كبيرة لوالدتي".



غادة عبد الرازق: شخصيتي في "تحت الحزام" حقيقية وموجودة بالفعل.. فيديو

تحدثت الفنانة غادة عبد الرازق، عن دورها في حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل"، قائلة: " شخصية "دكتورة عليا" اللي قدمتها شخصية حقيقية موجودة بالفعل، تم اقتباس قصتها عن طريق أحد الأطباء النفسيين".

وأضافت: "دكتورة عليا شخصية حقيقية عايشة لغاية دلوقتي، وقصة حقيقية من عند دكتور نفسي، وعملت كل اللي شوفتيه في المسلسل".

ابنة غادة عبد الرازق: والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس

قالت روتانا" ابنة الفنانة غادة عبد الرازق،: "والدتي عصبية شوية لكنها من أطيب الناس اللى ممكن الواحد يقابلهم في حياته".

وضمت الحلقة ألعاب وتحديات بين الجدة غادة عبدالرازق والابنة روتانا والحفيدتين "خديجة وجويرية".

