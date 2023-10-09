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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

استفد بالدعم.. كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

 يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج بطاقة تموين جديدة 2023، للمساهمة في احتياجاتهم الغذائية وذلك عن طريق خدمة مقدمة من بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى كيفية إصدارها في حالة فقدانها أو تلفها.

بطاقة تموين

استخراج بطاقة تموين من بوابة مصر الرقمية

  1. - ادخل إلى بوابة مصر الرقمية.
  2. - اضغط على خدمات التموين
  3. -ثم اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.
  4. -حال إضافة بيانات غير صحيحة أو لأفراد غير تابعين لأسرتك يتم إلغاء الطلب.
  5. - إدخال المحافظة المسجلة بالرقم القومي.
  6. -اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين.
  7. - يمكنك إضافة فرد أو أكثر من أفراد أسرتك إلى بطاقتك التموينية.
  8. - اضغط على موافق.
  9. - إدخال العنوان الذي تريد الاستلام عليه.
  10. - اختر طريقة السداد من الخيارات المتاحة أمامك.
  11. -سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل.
  12. - حال الدفع عن طريق شبكات شركات التحصيل مثل:-
  13. أمان ومصاري.
  14. أدخل بريدك الإلكتروني.
  15. رقم المحمول الخاص بك.
  16. ثم اضغط على التالي.
  17. - سيظهر لك كود السداد
  18. -عداد مداد صلاحيته.
  19. -احفظ الكود أو التقط صورة له.
  20. -طباعته والذهاب له إلى أقرب منفذ سداد قريب منك.
  21. -اطلب الإيصال بعد إتمام عملية السداد.
  22. - ستظهر لك رسالة بأنّه تم إرسال طلبك بنجاح.
  23. -يمكنك تتبع الطلب بالضغط على تتبع الطلب.

كيفية الحصول على بطاقة تموين 2023

  1. الدخول على منصة بوابة مصر الرقمية التابعة للحكومة المصرية.
  2. -تسجيل الاسم.
  3. -تسجيل الرقم القومي.
  4. -تسجيل رقم بطاقة التموين
  5. -اسم البقال التمويني التابع له والمنطقة.
  6. -الاختيار من قائمة الخدمات.
  7. -كتابة العنوان.
  8. -رسوم توصيل بطاقات التموين إلى المنزل إلى 23.5 جنيه.

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استخراج بطاقة تموين لأول مرة 2023

 

  1. - يتم الدخول على موقع دعم مصر.
  2. - اضغط على خدمات تموينية للمواطنين
  3. -اضغط على إصدار بطاقة تموين جديدة.
  4. -أدخل الاسم رباعيًا للفرد الجديد.
  5. -أدخل الرقم القومي
  6. - إدخال رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة.
  7. - إدخال  كود التحقق
  8. -اضغط على تأكيد.
  9. - بعد الضغط على تأكيد يجب اختيار التالي:-
  10. -المحافظة المراد النقل إليها
  11. - المديرية
  12. - الإدارة 
  13. - مكتب
  14. - تاجر
  15. - عنوان السكن
  16. ثم الضغط على التالي.
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