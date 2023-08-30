عودة الأرز على بطاقة التموين في هذا الموعد

كشفت شعبة السلع الغذائية بالجيزة، عن موعد عودة الأرز على بطاقة التموين بعد خروجه منها هذا الشهر.

وقال هشام دجوي رئيس الشعبة، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر فضائية «صدى البلد»، الأربعاء، أن الأرز متاح هذا الشهر لحاملي البطاقات التموينية، لكن سيتم حسابه دون الدعم، بسعر 22 جنيهًا بدلًا من 12.60 جنيه.



وأوضح أن الأزر سيغيب عن بطاقة التموين في الشهر الحالي، نظرًا لضرورة وجود كميات كافية في المخازن، إذ تريد الحكومة تأمين نفسها عبر تخزين كمية كبيرة من الأرز خلال الفترة الراهنة



وعن سبب رفع الأرز من على بطاقة التموين خلال شهر سبتمبر فقط، قال: «تنظيم شغل… دلوقتي في حصاد جديد داخل، وعندي شغل موجود، مينفعش أقعد فاضي من غير حباية رز، لازم يبقى عندي شوية أرز مركونين في المخازن، ومنزل البديل بتاعه بـ22 جنيه، إيه المشكلة إن أخرته شهر عشان أعدل نفسي شوية».

موعد عودة الأرز على بطاقة التموين



وأشار رئيس شعبة السلع الغذائية بالجيزة إلى أن الأرز سيعود للمنظومة التموينية بالسعر القديم بداية من الشهر المقبل.

ولفت إلى أن الحكومة اضطرت في الموسم الماضي إلى استيراد الأرز من الهند، لحل أزمة الأرز، بسبب جشع بعض التجار، مشيرًَا إلى أن مصر لا تعاني من أي أزمة في الأرز بالوقت الحالي