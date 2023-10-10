أنشيلوتي يمنح الضوء الأخضر لرحيل جوكر ريال مدريد

أكد تقرير صحفي، موافقة كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على رحيل لوكاس فاسكيز، لاعب الفريق خلال الشتاء المقبل.



وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن يوفنتوس جدد اهتمامه بضم لوكاس فاسكيز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأضافت أن كارلو أنشيلوتي وافق على رحيل لوكاس فاسكيز، كما يدرك اللاعب تراجع فرصه في المشاركة تحت قيادة المدرب الإيطالي.



وأوضحت أن ريال مدريد يشترط الحصول على 8 ملايين يورو، للموافقة على رحيل فاسكيز إلى يوفنتوس.



ويلقب فاسكيز بالجوكر نظرا لإجادته اللعب في أكثر من مركز على أرضية الملعب.