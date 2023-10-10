إعلام القاهرة تنظم أنشطة الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول |تفاصيل

أعلنت اللجنة الرياضية باتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن فتح باب التسجيل لطلاب الكلية المتميزين فى الأنشطة الرياضية .

و أوضحت اللجنة الرياضية الالعاب الفردية و هى اسكواش - كاراتيه - تايكوندو- العاب قوى - تنس طاولة - تنس ارضى .

و الالعاب الجماعية تتمثل فى كرة السلة - كرة القدم - كرة طائرة .

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، أقامت كلية الإعلام جامعة القاهرة حفلا ترحيبيا للطلاب الجدد ، حيث حرص رؤساء الأقسام في الكلية على الحضور.

كما كان على رأس الحضور عميدة الكلية التي وجهت بعض الكلمات للطلاب تحثهم على الاجتهاد في الكلية والمشاركة في الأنشطة.

كما تزينت كلية الإعلام جامعة القاهرة بالبلونات واللافتات المرحبة للطلاب الجدد ، حيث شهدت ساحات الكلية من الداخل بعض اللافتات الارشادية بالاضافة إلى الجمل الترحبية بالطلاب.