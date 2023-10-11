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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : للمنح الدولية دور في رفع تصنيفنا وتطوير البرامج الدراسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن اطلاق مكتب العلاقات الدولية  العديد من اللقاءات والندوات الأون لاين والبرامج التدريبية هذا العام لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين و الطلاب بالجامعة  ولتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها.

وصرح الدكتور عماد ابو الدهب  نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بأن  الجامعات تدعم تنافسية المنح الدولية و المتقدمين اليها عن طريق مراكز دعم البحث العلمي بها مثل “ مكتب العلاقات الدولية ” حيث ان تعمل هذه المراكز علي     تشجيع الباحثين نحو الإبداع والابتكار فى البحوث العلمية، بما يؤدى إلى تمكين مقومات التميز فيه لتوفر مخرجاته البحثية المستوى التطبيقي والعملي وتُوجدْ حلولاً واقعية للمشكلات التي يواجهها المجتمع . 

واشار نائب رئيس جامعة حلوان ان المنح الدولية لها دور هام في تطوير البرامج التعليمية بالجامعات و استحداث برامج جديدة تواكب متطلبات العصر و سوق العمل ، كما ان للمنح الدولية دور هام في رفع تصنيف الجامعات دوليا. 

 شهد مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، توقيع عقد ضمن بروتوكول التعاون بين الجامعة وشركة سياحية برئاسة الدكتور محمد عبد الدايم عبدالواحد بصفته المدير الرئيسى للشركة، وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز وتطوير الخدمات السياحية وتعزيز التعاون بين الجامعة والشركة في هذا القطاع.

وينص البروتوكول على التعاون فى العديد من المجالات  ومنها الخدمات السياحية التي تعد باكورة التعاون بينهما، على أن تقوم شركة ماستر ترافيل بتنظيم الرحلات السياحية الجامعية الفردية والجماعية داخل مصر وخارجها  أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات الجامعة  

أعضاء هيئة التدريس استحداث برامج جديدة البحوث العلمية البرامج التدريبية Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة

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