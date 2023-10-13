عبر المنشورات.. الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان غزة بالتحرك اتجاه الجنوب

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة ضوئية لنسخة من المنشورات التي أسقطتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي سكان قطاع غزة المنكوب، يوم الجمعة، جراء القصف العشوائي للقوات الإسرائيلية.

حذرت المنشورات التي أسقطت على غزة، السكان وطالبت منهم الفرار "فورا" جنوب وادي غزة، مع خريطة تشير جنوبا عبر خط في وسط القطاع الذي يبلغ طوله 40 كيلومترا.

وجاء في المنشور، أن قوات الاحتلال تعتبر قطاع غزة ساحة حرب وسوف تستهدف كل ما فيه من بيوت وملاجئ عامة وكل من يقترب من السور الأمني الفاصل بين الكيان المحتل والقطاع.

في غزة، قال مسؤولون بالأمم المتحدة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن الجيش الإسرائيلي أبلغهم بأن عملية الإجلاء يجب أن تتم "خلال الـ 24 ساعة القادمة" لكن الجيش لم يؤكد هذا الجدول الزمني.

قالت إليزابيث النقلة، حماة الوزير الأول في اسكتلندا، حمزة يوسف، في مقطع فيديو نشرته، هناك مليون شخص بلا طعام ولا ماء، وما زالوا يقصفونهم وهم يغادرون. أين سنضعهم؟".

قالت الأمم المتحدة إن عملية النقل الجماعي "المستحيل" ستؤثر على 1.1 مليون أو حوالي نصف سكان قطاع غزة، ودعت بشكل عاجل إلى إلغاء الأمر.

فر أكثر من 423 ألف شخص بالفعل من منازلهم في الإقليم الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، وفقا للأمم المتحدة.وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن أمر الإخلاء هذا يمكن أن يحول "ما هو بالفعل مأساة إلى وضع كارثي".

قطعت إسرائيل الآن إمدادات المياه والغذاء والكهرباء عن غزة في حصار شامل تعهدت بأنه لن ينتهي حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.