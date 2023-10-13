سياسيوهم يشيطنون الفلسطينيين .. لندن تنشر ألف شرطي وسط تصاعد معاداة السامية

نشرت أكبر قوة شرطة في المملكة المتحدة 1000 ضابط في جميع أنحاء لندن لحماية المجتمعات بعد تصاعد "هائل" في الحوادث المعادية للسامية وتصاعد التوترات الطائفية التي يغذيها تصاعد إراقة الدماء في إسرائيل وقطاع غزة.

شنت المقاومة الفلسطينية أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ عقود في نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى أيام من القصف الإسرائيلي الانتقامي والذي يسوي غزة بالأرض.

وبحسب فاينانشال تايمز، منذ 30 سبتمبر، وقعت 105 حوادث معاداة للسامية في لندن، منها 75 تشكل جرائم، حسبما قال نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة لورانس تايلور يوم الجمعة.

قال تايلور: "هذه زيادة هائلة"، مضيفًا أنه على الرغم من وجود ارتفاع أيضًا في حالات الإسلاموفوبيا، إلا أنه "لم يكن على نفس النطاق".

قال تايلور إن شرطة لندن ستنشر ألف ضابط إضافي للاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في العاصمة يوم السبت، حيث تتوقع الشرطة مشاركة آلاف الأشخاص في مسيرة إلى ساحة البرلمان.

وحذر من أن أي شخص يشير إلى دعم حماس، سيكون ينتهك القانون ويخاطر بالاعتقال.

أغلقت ثلاث مدارس يهودية في شمال لندن أبوابها اليوم الجمعة خوفا من أعمال العنف بعد أن دعا زعيم حماس السابق خالد مشعل إلى "يوم غضب" دولي لدعم الفلسطينيين.

وقال تايلور إن المجتمعات اليهودية كانت “خائفة على سلامتها”، وهو أمر مفهوم. لكنه أضاف أنه ليس على علم بأي تهديدات محددة للمدارس في لندن.

وأضاف أن ضباط مكافحة الإرهاب يقومون أيضًا بتقييم خطر وقوع هجمات في العاصمة لكن “مستويات التهديد لم تكن مرتفعة في هذا الوقت.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس عن تمويل بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني لصندوق خدمة المجتمع، وهي مؤسسة خيرية توفر الأمن للمدارس والمعابد اليهودية ومباني الجالية اليهودية الأخرى.

قال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين، وهي إحدى المجموعات التي تخطط لاحتجاجات يوم السبت في لندن، باللوم على "الدعم غير المشروط" للأعمال الانتقامية الإسرائيلية في غزة من قبل الأحزاب السياسية الرئيسية للمساهمة في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم على نطاق واسع في الخطاب السياسي هنا في المملكة المتحدة".