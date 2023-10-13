فرنسا ترفع مستوى التأهب بعد اغتيال مدرس في حادث إرهابي

أكدت فريق أحد الوزراء الفرنسيين، لموقع إنسيدر بيبر، أن البلاد رفعت من مستوى حالة التأهب بعد مقتل مدرس في حادث إرهابي.

اليوم الجمعة، وقع حادث طعن مدرس أدي إلي وفاته وتم اعتقال مشتبه به روسي المولد من أصل شيشاني. كان المشتبه به على قائمة مراقبة للأشخاص المعروفين بأنهم معرضون لخطر التطرف.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن مقتل مدرس في مدرسة بفرنسا كان هجومًا إرهابيًا. أضاف الرئيس أن الشرطة ساعدت في إحباط محاولة هجوم أخرى في مكان آخر بفرنسا اليوم.

وقع الهجوم في مدرسة ليسيه غامبيتا الثانوية في أراس شمال البلاد. وأصيب شخصان آخران، من بينهم مدرس آخر وحارس أمن، بجروح خطيرة في المستشفى.

تم إلقاء القبض على المشتبه به، الذي يعتقد أنه طالب سابق في المدرسة. كما تم اعتقال أحد أشقائه في مكان قريب.وذكرت الشرطة أن المهاجم، يُدعى محمد موغوشكوف، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 20 عاماً، وهو من أصل شيشاني ومعروف لدى الأجهزة الأمنية لتورطه مع الإسلام المتطرف.