وول ستريت جورنال: مسلمو الشرق الأوسط يدعمون فلسطين ويظهرون مشاعرهم تجاه الاحتلال

تجمع أنصار الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ للاحتجاج، بعد صلاة الجمعة، اليوم، في عرض للتضامن مع استعداد القوات الإسرائيلية لشن غزو بري لقطاع غزة؛ ردًا على عملية طوفان الأقصى، الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على دولة الاحتلال، وفقا لـ "وول ستريت جورنال".

وأضافت الصحيفة: لقد أثارت الغارات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة، القلق والغضب بين العرب وغيرهم في المنطقة، بشأن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وتحت الحصار، ينفد الغذاء والماء والكهرباء والوقود في غزة، في حين أن الفلسطينيين الذين يحاولون الفرار إلى بر الأمان، ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

ووفقا لما نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية بغداد، وأحرقوا أعلاما إسرائيلية كبيرة.

وأضافت: وفي إيران، حملت حشود من الآلاف لافتات كتب عليها "تسقط إسرائيل" ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

وواصلت: ونظمت حركة حزب الله المدعومة من إيران، مسيرة حاشدة في الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان.

وقالت: كما اندلعت الاحتجاجات في الجامع الأزهر بالقاهرة، مقر التعليم الإسلامي السني، وتجمعت حشود أصغر في دول الخليج الفارسي، مثل البحرين وقطر وفي تونس.

ونوهت بأن النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير؛ هو قضية مثيرة للمشاعر في جميع أنحاء المنطقة لعقود من الزمن، ويمكن أن تقوض الحرب، الجهود المبذولة لتحسين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والدول العربية.

وقُتل ما يقرب من 1800 فلسطيني حتى الآن، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 7400 آخرين، بحسب هيئة الصحة في غزة.تخاطر الحرب بين إسرائيل وحماس بجر الجماعات المسلحة الأخرى المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة حزب الله.

وأضافت الصحيفة: وفي الأردن- الحليف الإقليمي القوي للولايات المتحدة- استخدمت السلطات الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المتجهين نحو الحدود مع الضفة الغربية، ومنعت السيارات التي تسير على الطريق السريع في هذا الاتجاه، بعد إصدار حظر على المسيرات على الحدود.

وفي وسط مدينة عمان، العاصمة الأردنية، تجمع آلاف المتظاهرين وسط تواجد أمني مكثف بعد صلاة الجمعة في مظاهرة سلمية. تمت الدعوة إلى المظاهرة، التي حضرها أردنيون وفلسطينيون.