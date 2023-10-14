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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات العامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

 

هاني شاكر: مواجهة الجمهور على المسرح حاجة كبيرة عندي
تحدث الفنان هاني شاكر، عن مواجهة الجمهور على المسرح وكذا الأغانى الوطنية بشكل عام.

وأوضح هاني شاكر، خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان،أن مواجهة الجمهور لها مكانة كبيرة لديه وستظل مدى الحياة،لافتا إلى أحفاده وزوجته يحضرون معه الحفلات.


عمرو أديب: ما يحدث في قطاع غزة تطهير عرقي
شن الإعلامي عمرو أديب، هجوما حادا على قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد جرائمهم في قطاع غزة ضد المدنيين.


الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المسجد الأقصى يحمل مكانة خاصة في الإسلام، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وأوضح شوقي علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن قلوب المسلمين ترتبط بالمسجد الأقصى منذ القدم وحتى اليوم وستستمر بعون الله إلى قيام الساعة.


حسام موافي يكشف معجزة بجسم الإنسان ذكرت في القرآن منذ 1400 سنة
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التكيس الكلوي نوعين، إما وراثي، ويكون عبارة عن أكياس، أو صاحب كيس واحد.


إخلاء مستشفى الدرة للأطفال في غزة بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض .. فيديو
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن تعرض مستشفى الدرة للأطفال الواقع شرق غزة للقصف بقنابل الفسفور الأبيض من قبل الإحتلال.


مصطفى بكري يكشف 3 سيناريوهات خطيرة من الاحتلال ضد فلسطين| فيديو
استعرض  الإعلامي مصطفى بكري، 3 سيناريوهات خطيرة للمؤامرة من الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، مؤكدا في الوقت ذاته أن المقاومة مستمرة.


دون مأوى | مصر ترفض إجراء مخالفًا لقواعد القانون الدولي ضد الفلسطينيين
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، يؤكد رفض مصر للدعوات الموجهة من جيش الاحتلال إلى سكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا.


الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في  مصر مشيرة إلى أن البلاد ستشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.


جمال شقرة: الحكومة المصرية منتبهة جيدا لحلم إسرائيل باستيطان سيناء
قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن الأطماع الصهيونية في المنطقة تمتد من القرن السادس عشر.


مصطفى بكري: الخارجية الأمريكية أكدت عدم انتهاء الحرب إلا بعد تدمير حماس
كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في الأردن اليوم الجمعة، وفقا لمصادر تم التواصل معها، معقبًا: «أبو مازن تحدث مع بلينكن أن إسرائيل ترتكب جرائم إرهابية تجاه الشعب الفلسطيني، وما يحدث الآن جريمة يجب أن تتوقف».

 

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