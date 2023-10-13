حسام موافي يكشف معجزة بجسم الإنسان ذكرت في القرآن منذ 1400 سنة

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن التكيس الكلوي نوعين، إما وراثي، ويكون عبارة عن أكياس، أو صاحب كيس واحد.

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال تقديمه لبرنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع عبر قناة صدى البلد: الجسم السليم لا يخزن الماء، لأنه حال تخزين الماء بالجسم؛ يموت الشخص.

تخزين الماء بالجسم

وأكمل موافي: القرآن منذ 1400 سنة، أقر بمعجزة عدم تخزين الماء في الجسم، بدليل قول الله- تعالى-: «فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِين».

واختتم حديثه، مشيرا إلى أن السكر، ونشاط الغدة الدرقية، والخلل في الصوديوم بالدم، والخلل في الغدة النخامية؛ تمنع نزول الماء، وقد يكون عرضا نفسيا.