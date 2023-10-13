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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إخلاء مستشفى الدرة للأطفال في غزة بعد قصفه بقنابل الفسفور الأبيض .. فيديو

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن تعرض مستشفى الدرة للأطفال الواقع شرق غزة للقصف بقنابل الفسفور الأبيض من قبل الإحتلال.

 

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الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في قطاع غزة بحثا عن الأسرى رهن حماس

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دار علوم القاهرة تشارك في حملة التبرع بالدم دعما لأهالي غزة

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن وزارة الصحة الفلسطينية، أخلت مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي له بقنابل الفسفور الأبيض.

‎وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة إلى 1799 شهيدًا و6388 جريحًا.

كما أكدت "يونيسيف - منظمة الأمم المتحدة للطفولة"، في وقت سابق، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 447 طفلًا فلسطينيًا جراء العدوان المستمر.

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