دار علوم القاهرة تشارك في حملة التبرع بالدم دعما لأهالي غزة

شاركت كلية دار العلوم جامعة القاهرة طلابًا والعاملين بالكلية في حملة للتبرع بالدم ، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني؛ وشهدت الحملة توافد أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أنه تم توجد ثلاث سيارات للتبرع بالدم داخل الجامعة، الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة (القبة)، والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني ، لإتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية للتبرع بالدم في أقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة، مشيرًا إلى استمرار حملة التبرع بالدم من الأحد المقبل وحتى يوم الخميس من الأسبوع القادم طبقًا لتوجيهات معالي رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية، أن كلية دار العلوم كمؤسسة علمية وثقافية ومنبر للسلام، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة، وتدعو المجتمع الجامعي لتقديم يد العون والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح ومساعدة الضحايا وأسرهم.