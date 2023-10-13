الإفتاء: ارتباط المسلمين بالمسجد الأقصى يدوم إلى قيام الساعة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المسجد الأقصى يحمل مكانة خاصة في الإسلام، فهو أولى القبلتين وثالث الحرمين.

وأوضح شوقي علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن قلوب المسلمين ترتبط بالمسجد الأقصى منذ القدم وحتى اليوم وستستمر بعون الله إلى قيام الساعة.

المسجد الأقصى

وأكد مفتى الجمهورية أن المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا وديننا وثقافتنا ونحن نحب المسجد الأقصى كما نحب بيت الله الحرام والمسجد النبوي، ولا نقبل بأن تُنتهك حرمته أو تُغير هويته أو يُزال تاريخه.

وأضاف المفتى أن المسجد الأقصى يحمل رمزية دينية عظيمة، وقد كان ولا يزال يحظى بتقدير واحترام كبير من المسلمين في جميع أنحاء العالم.