مفتي الجمهورية: السائح الأجنبي يعتبر مصريا ويحرم الاعتداء عليه بأي صورة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية تعاملت مع السياحة تعاملًا راقيًا وحثت على الاحتفاظ بالموروث الثقافي والتاريخي، مؤكدا أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال المساس بالمقدسات الدينية.

وأوضح شوقي علام خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدى رزق، أن الحفاظ على التاريخ يأتى فى إطار السير في الأرض وتبادل المعارف والرؤى المختلفة.

العهد والأمان

وأكد مفتى الجمهورية أن العهد والأمان ثابتان للسائح فمن يدخل مصر وَفق تصريح وإجراءات معينة لا ينبغي أن يُهان بل يحرم باتفاق العلماء الاعتداء عليه في شخصه وماله.

وأشار المفتى إلى أن السائح يعتبر مصريا تمامًا، ويحرم الاعتداء عليه بأي صورة، وإذا أخطأ فالذي يحاسبه بإجماع العلماء هو القانون ولا ينبغي لأي فرد أن يعاقبه بشكل فردي حتى من عُهد إليه بالتأمين.