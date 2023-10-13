مصطفى بكري يكشف 3 سيناريوهات خطيرة من الاحتلال ضد فلسطين| فيديو

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، 3 سيناريوهات خطيرة للمؤامرة من الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين، مؤكدا في الوقت ذاته أن المقاومة مستمرة.

وأوضح بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن السيناريو الأول، يتمثل في استمرار التصعيد ضد فلسطين، يعقبه العدوان البري على قطاع غزة.

الشهداء

وأضاف مصطفى بكري، أن السيناريو الثاني، يتمثل في استمرار الوضع كما هو عليه، بضربات مركزة تدمر كل شيء وتزيد عدد الشهداء.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن السيناريو الثالث، وهو مستبعد في الوقت الحالي، يتمثل في الاستجابة لنداءات البعض بوقف إطلاق النار، والجلوس على طاولة المفاوضات.