عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: الخارجية الأمريكية أكدت عدم انتهاء الحرب إلا بعد تدمير حماس

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في الأردن اليوم الجمعة، وفقا لمصادر تم التواصل معها، معقبًا: «أبو مازن تحدث مع بلينكن أن إسرائيل ترتكب جرائم إرهابية تجاه الشعب الفلسطيني، وما يحدث الآن جريمة يجب أن تتوقف».

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن وزير الخارجية الأمريكي رد على أبو مازن، قائلًا: الحرب في قطاع غزة ستنتهي بعد قيام إسرائيل بتدمير كافة القواعد العسكرية التي تمتلكها حركة حماس.

 الحكومة الأمريكية 


وتابع: أبو مازن حمل الحكومة الأمريكية كافة النتائج الإسرائيلية البشعة تجاه ضد الشعب الفلسطيني، ورفض إسرائيل عمل أي ممرات إنسانية دليل قوي على تواطؤ أمريكا في الحرب الراهنة.

وأكمل: «بلينكن طالب أبو مازن بأهمية الإفراج الفوري للأسرى الإسرائيليين عقب عملية الطوفان، الأمر الذي رفضه أبو مازن، مطالبا أمريكا بإصدار بيان تطالب فيه إسرائيل لوقف الحرب وقتل المدنيين.

الإعلامي مصطفى بكري الشعب الفلسطيني الرئيس الفلسطيني الحكومة الأمريكية القواعد العسكرية جرائم إرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمع 14 ألف توكيل | انسحاب أحمد طنطاوي من الانتخابات الرئاسية

ربنا كتب لي عمر جديد | تعرّض نجم الزمالك لحادث بسيارته

أمم إفريقيا.. ساديو ماني مصدوم من وقوع السنغال في مجموعة الموت

نزل 10 آلاف جنيه.. سعر طن الحديد اليوم الجمعة 13-10-2023

فقد احترامه ولا نريده مستقبلا .. موقع إفريقي يفتح النار على نجم الأهلي

دعاء لأهل فلسطين والقدس.. 40 دعوة لنصرتهم في ساعة استجابة الجمعة

10 سلع رئيسية | رسميًا .. بدء انخفاض الأسعار في الأسواق غدا

وزير الخارجية لنظيره البريطاني: لابد من التوقف عن تجويع وتهجير سكان غزة

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف الماء على سطح كويكب.. تهديد خطير للأرض في هذا التوقيت

حرمني حقي وشهّر بسمعتي| كارثة زوجية أمام محكمة الأسرة .. تفاصيل ساخنة

أذكار بعد الصلاة .. 9 أدعية نبوية تفتح لك أبواب الخيرات

في ضيافة حملة السيسي| خبير اقتصادي: نجهّز برنامجا يركز على التوازن الكلي

الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي

إنفوجراف.. جهود مكثفة من الحكومة لمواجهة تقلبات المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لعشبة الريحان| اعرفها

طريقة عمل سلطة بطاطس بالحمص.. بأسهل الخطوات

يصيب الجنين بالتشوهات.. تحذير للحامل من شرب الشاي

عناصر غذائية تحميك من مرض القلب ومشاكل الكوليسترول بالدم.. احرص على تناولها

فيديو

ردود ارتجالية.. ذكريات طفولة عمرو عبد الجليل وكواليس فيلم الخميس اللي جاي

لا تحتاج وقود ٢٠ سنة .. قدرات حاملة الطائرات جيرالد فورد الأمريكية لدعم إسرا.ئيل

إقامة جبرية لـ ميسي في منزله 4 أشهر

في ليلة واحدة .. زلازل تضرب 5 دول حول العالم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ