مصطفى بكري: الخارجية الأمريكية أكدت عدم انتهاء الحرب إلا بعد تدمير حماس

كشف الإعلامي مصطفى بكري، تفاصيل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطيني ووزير الخارجية الأمريكي في الأردن اليوم الجمعة، وفقا لمصادر تم التواصل معها، معقبًا: «أبو مازن تحدث مع بلينكن أن إسرائيل ترتكب جرائم إرهابية تجاه الشعب الفلسطيني، وما يحدث الآن جريمة يجب أن تتوقف».

وقال مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن وزير الخارجية الأمريكي رد على أبو مازن، قائلًا: الحرب في قطاع غزة ستنتهي بعد قيام إسرائيل بتدمير كافة القواعد العسكرية التي تمتلكها حركة حماس.

الحكومة الأمريكية



وتابع: أبو مازن حمل الحكومة الأمريكية كافة النتائج الإسرائيلية البشعة تجاه ضد الشعب الفلسطيني، ورفض إسرائيل عمل أي ممرات إنسانية دليل قوي على تواطؤ أمريكا في الحرب الراهنة.

وأكمل: «بلينكن طالب أبو مازن بأهمية الإفراج الفوري للأسرى الإسرائيليين عقب عملية الطوفان، الأمر الذي رفضه أبو مازن، مطالبا أمريكا بإصدار بيان تطالب فيه إسرائيل لوقف الحرب وقتل المدنيين.