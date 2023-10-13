الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر مشيرة إلى أن البلاد ستشهد استمرار استقرار الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية للتلفزيون المصري، اليوم الجمعة، أن فرص الأمطار خفيفة وتنحصر في السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات البحر المتوسط.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 29 إلى 30 درجة مئوية، وسنشعر بالأجواء الخريفية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد.

الأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وأجواء حارة على المحافظات الجنوبية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، في فترات النهار وخاصة الظهيرة.

تنخفض قيم الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس وبداية الليل تنخفض قيم الحرارة بشكل كبير وملحوظ في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث بدأنا نشعر بالبرودة في هذه الأوقات خلال هذا الأسبوع.