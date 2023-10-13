احذروا غدر الخريف.. الأرصاد عن طقس السبت: أمطار تضرب هذه المحفظات غدا

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من أنه بداية من غد السبت ستتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي بشكل كبير؛ وبالتالي فرص الأمطار وكمياتها ستزيد على المحافظات الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.



ولفتت “غانم” خلال تصريحات متلفزة، إلى أن الأمطار قد تمتد إلى محافظات من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى في صورة أمطار خفيفة مع انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأمطار غدًا ستكون بين الخفيفة والمتوسطة، ومن المحافظات التي ستتأثر بالأمطار مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وشمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة، لافتة إلى أن المدن الداخلية تكون فيها الأمطار خفيفة.

فرص الأمطار اليوم الجمعة



أما عن فرص الأمطار قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع سقوطها اليوم الجمعة على بعض المناطق من السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، وهي غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية.