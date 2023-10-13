3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة

أعلنت الدكتورة منارغانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقع أن تتأثر بها البلاد على مدار الساعات المقبلة.



3 ظواهر جوية



ولفتت “غانم” خلال تصريحات متلفزة إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة مع استقرار الأجواء، والتي تتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية؛ ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.





أما عن فرص الأمطار قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنه متوقع سقوطها اليوم الجمعة على بعض المناطق من السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة من اليوم، وهي غير مؤثرة تمامًا على أنشطة الحياة اليومية.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه بالنسبة لـ سرعات الرياح اليوم فمتوقع أن تتراوح سرعتها ما بين الـ 30 والـ 35 كم /ساعة، حيث تنحصر في المناطق الجنوبية في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، لافتة إلى أنها تعمل على زيادة الاحساس بانخفاض درجات الحرارة وهي غير مثيرة لأية رمال أوأتربة.