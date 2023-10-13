الأرصاد: أجواء خريفية نهارًا ومائلة للبرودة ليلًا.. شاهد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم الجمعة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن الأجواء الخريفية المعتدلة مستمرة اليوم أيضًا؛ نتيجية تأثر البلاد بمنخفض جوي يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، والتي تحجب جزء من من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على انخفاض درجات الحرارة.



طقس اليوم الجمعة



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن العظمى تتراوح على القاهرة الكبرى ما بين الـ 29 والـ 30 درجة مئوية، حيث تسود أجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما تسود أجواء معتدلة تمامًا على المحافظات الشمالية المطلة على البحر المتوسط، أما المحافظات الجنوبية فتسود أجواء حارة.



وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء لطيفة في الساعات الأولى من الليل، بينما تسود أجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وساعات الصباح الباكر، لافتة إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة المسيطرة في هذه الأوقات.