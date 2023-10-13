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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

14 درجة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم ، من هيئة الأرصاد الجوية إذ تشهد البلاد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة و فى الصباح الباكر ليسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

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مفاجأة سارة

وكشفت هيئة الأرصاد عن مفاجأة سارة ، إذ تتشكل السحب على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، والفرصة قائمة غدا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة.

الأرصاد 

14 درجة

وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال الصعيد ، ويكون الفارق بين الحرارة في النهار والليل على سبيل المثال على المنيا 14 درجة إذ تكون العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، فيما يكون هذا الفارق 8 درجات على القاهرة.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان الأرصاد، يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حارعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

الظواهر الجوية

وكشفت الأرصاد في سبيان رسمي عن الظواهر الجوية اليوم، إذ تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار 

وتكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأمطار 


وبالنسبة لحالة البحرين فكشفت عنها الأرصاد، إذ تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 30 22
دمنهور 29 21
وادي النطرون 31 22
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 21
دمياط 28 22
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 20
السويس 31 21
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 33 23
نخل 30 16
كاترين 25 16
الطور 28 22
طابا 31 24
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 27 21
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 27 20
السلوم 26 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 25
الغردقة 33 25
سفاجا 32 25
مرسى علم 33 26
شلاتين 34 25
حلايب 32 26
أبو رماد 33 25
رأس حدربة 31 26
الفيوم 30 19
بني سويف 31 19
المنيا 32 18
أسيوط 31 18
سوهاج 34 21
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 35 24
الوادي الجديد 33 20
أبوسمبل 35 25
 

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