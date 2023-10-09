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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأرصاد تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكاثر السحب الركامية شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، وسط توافر فرص سقوط الأمطار المتفرقة ما بين متوسطة وضعيفة على فترات متقطعة.

حالة الطقس 

سقوط الأمطار

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية خلال الساعات المُقبلة توافر فرص الأمطار على المناطق الشمالية، مرورا بعدد من مناطق القاهرة الكبرى وأجزاء من الدلتا والسواحل، بالإضافة لبعض مناطق شمال الصعيد وخليج السويس ومدن القناة وشمال سيناء.

وأوضحت التحديثات الأخيرة لخرائط الطقس أن الأمطار  لا تؤثر على الحركة اليومية بسبب عدم استمرارها لوقت طويل حال هطولها على أي مكان.

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حالة الطقس اليوم الإثنين

يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس خلال ساعات الليل، حيث تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين، خلال ساعات الليل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و22 مئوية على السواحل الشمالية، وتنخفض إلى 21 درجة على محافظات شمال الصعيد، فيما تصل إلى 27 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس 

الظواهر الجوية المتوقعة

من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر وتخفيض السرعة عند القيادة، وتشغيل الكشافات الأمامية واستخدام كلاكس السيارة على فترات للتنبيه، والتوقف عن القيادة عند انعدام الرؤية وركن السيارة بشكل آمن بعيدًا عن الطريق.

تتوافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد تكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة .

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط والأحمر 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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