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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البيباني: رحيل إمام عاشور عن الزمالك لغز يحتاج لتفسير

صدى البلد

أكد اللواء حاتم البيباني المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك أن رحيل إمام عاشور لاعب فريق الزمالك السابق إلى نادي ميتلاند الدنماركي بهذه الطريقة يعد لغز كبير.


وقال اللواء حاتم البيباني المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" رحيل إمام عاشور عن الزمالك "لغز" يحتاج لتفسير من قبل المجلس السابق وإمام عاشور كان يرغب في الاستمرار بالزمالك ".

 

وتابع البيباني: "كنت سأخوض انتخابات الزمالك ضمن قائمة فاروق جعفر والاختلاف في وجهات النظر وراء خوضي انتخابات الزمالك خارج قائمة "جعفر" .

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