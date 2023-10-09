البيباني: رحيل إمام عاشور عن الزمالك لغز يحتاج لتفسير

أكد اللواء حاتم البيباني المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك أن رحيل إمام عاشور لاعب فريق الزمالك السابق إلى نادي ميتلاند الدنماركي بهذه الطريقة يعد لغز كبير.



وقال اللواء حاتم البيباني المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" رحيل إمام عاشور عن الزمالك "لغز" يحتاج لتفسير من قبل المجلس السابق وإمام عاشور كان يرغب في الاستمرار بالزمالك ".

وتابع البيباني: "كنت سأخوض انتخابات الزمالك ضمن قائمة فاروق جعفر والاختلاف في وجهات النظر وراء خوضي انتخابات الزمالك خارج قائمة "جعفر" .