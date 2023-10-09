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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أمطار متفاوتة الشدة وتحذير من هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الكثير عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من نشرة الأرصاد الجوية، إذ تشهد البلاد اليوم،  انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

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حالة الطقس اليوم على القاهرة

بحسب بيان صادر عن الأرصاد، يتوقع خبراء الهيئة  أن يسود اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

أمطار متفاوتة الشدة

ومن المتوقع بحسب الأرصاد، سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

أمطار 

تحذير من هذه الظاهرة

وعن الظواهر الجوية، فأعلنت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، إذ حذرت قائدي المركبات من القيادة بسرعة وضرورة اتخاذ مسافات الأمان واتباع تعليمات المرور.
 

شبورة 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد :

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الإدارية 30 22
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 30 22
دمنهور 29 21
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 30 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 30 22
طنطا 29 21
دمياط 28 22
بورسعيد 28 23
الإسماعيلية 31 20
السويس 30 21
العريش 28 22
رفح 28 22
رأس سدر 34 22
نخل 29 18
كاترين 26 16
الطور 30 21
طابا 31 24
شرم الشيخ 36 26
الإسكندرية 27 22
العلمين الجديدة 27 22
مطروح 26 20
السلوم 25 18
سيوة 28 20
رأس غارب 34 24
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 35 25
حلايب 32 26
أبو رماد 34 25
رأس حدربة 33 25
الفيوم 31 21
بني سويف 31 21
المنيا 32 20
أسيوط 32 20
سوهاج 34 21
قنا 38 23
الأقصر 39 24
أسوان 41 25
الوادي الجديد 37 22
أبوسمبل 40 25

 

 

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