تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

حالة الطقس على القاهرة اليوم

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، يتوقع خبراء الهيئة أن يسود، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

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وبحسب بيان رسمي عن الأرصاد، قالت الهيئة إن الظواهر الجوية تشمل اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

الشبورة

وحذرت الهيئة سائقي المركبات من القيادة بسرعة خلال فترة الشبورة، مناشدة بالقيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.

سقوط أمطار

وكشفت هيئة الأرصاد، عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 30 22

6 أكتوبر 31 22

بنهــــا 29 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 22

نخل 30 19

كاترين 30 17

الطور 31 24

طابا 31 24

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 27 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 21

السلوم 25 20

سيوة 30 18

رأس غارب 34 24

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 37 27

حلايب 34 26

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 33 22

بني سويف 33 21

المنيا 33 21

أسيوط 34 20

سوهاج 37 23

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 43 27

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 42 26

