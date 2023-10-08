عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل على القاهرة الكبرى وشمال البلاد.

حالة الطقس على القاهرة اليوم

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، يتوقع خبراء الهيئة أن يسود، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد 

موضوعات متعلقة:

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

التأثر بالمنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة القادمة

مع عودة الدراسة.. الأرصاد تزف نبأ سارا للمواطنين عن طقس هذا الأسبوع

أمطار على هذه المحافظات|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة وتحذر من الشبورة

القاهرة 33| الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية يشهدها طقس اليوم.. فيديو

ظاهرة جوية وتحذير هام

وبحسب بيان رسمي عن الأرصاد، قالت الهيئة إن الظواهر الجوية تشمل اليوم، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

الشبورة 

وحذرت الهيئة سائقي المركبات من القيادة بسرعة خلال فترة الشبورة، مناشدة بالقيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.

سقوط أمطار 

وكشفت هيئة الأرصاد، عن وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بحسب الأرصاد:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الإدارية 30 22
6 أكتوبر 31 22
بنهــــا 29 22
دمنهور 29 21
وادي النطرون 30 22
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 30 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 30 22
طنطا 29 22
دمياط 28 22
بورسعيد 28 23
الإسماعيلية 31 21
السويس 31 21
العريش 29 22
رفح 29 22
رأس سدر 32 22
نخل 30 19
كاترين 30 17
الطور 31 24
طابا 31 24
شرم الشيخ 35 26
الإسكندرية 27 22
العلمين الجديدة 28 22
مطروح 26 21
السلوم 25 20
سيوة 30 18
رأس غارب 34 24
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 37 27
حلايب 34 26
أبو رماد 35 25
رأس حدربة 34 25
الفيوم 33 22
بني سويف 33 21
المنيا 33 21
أسيوط 34 20
سوهاج 37 23
قنا 40 25
الأقصر 41 25
أسوان 43 27
الوادي الجديد 37 22
أبوسمبل 42 26
 

الأرصاد حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة ظاهرة جوية درجات الحرارة المتوقعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

مصرع قائد لواء بالجيش الإسرائيلي في مواجهات مع المقاومة الفلسطينية

مين هو؟ منشور مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

موضوعات متعلقة

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

التأثر بالمنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

مع عودة الدراسة.. الأرصاد تزف نبأ سارا للمواطنين عن طقس هذا الأسبوع

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة القادمة

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار على 5 محافظات غدا.. تفاصيل

سحب رعدية وأتربة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

المناخ والحياة.. استمرار انعقاد مناقشات الموسم الثقافي بهيئة الأرصاد

ترشيحاتنا

يتكون من 2.3 مليون قطعة حجرية.. 5 معلومات مثيرة عن الهرم الأكبر

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

أمريكا تحذر شركات الطيران من التحليق بأجواء إسرائيل

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

دعاء واحد يعينك على أداء صلاة الفجر كل يوم

أوروبا.. ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية إلى 30%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ