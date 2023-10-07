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أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع موقع صدى البلد، تغطية عن الأحوال الجوية والطقس، حيث قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يكون لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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وعن اهم الظواهر الجوية المؤثرة في حال الطقس خلال الأيام المقبلة؛ ذكرت الأرصاد أنه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.


كما يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وستكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما من المتوقع تَكَوُّن الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

وأوضحت  الأرصاد، أن الشبورة المائية هي ظاهرة طبيعية، عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق؛ نتيجة تكون الضباب.

وتحدث الشبورة؛ نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو، حيث يعلق عليها البخار.

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