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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مع عودة الدراسة.. الأرصاد تزف نبأ سارا للمواطنين عن طقس هذا الأسبوع

حالة الطقس مع عودة
حالة الطقس مع عودة الدراسة

تسود حالة من الترقب حول بيانات هيئة الأرصاد الجوية في الفترة الحالية، وذلك في ضوء ما تشهده جمهورية مصر العربية خلال الأيام الأخيرة من تقلبات جوية واضحة، ما بين ارتفاع كبير في درجات الحرارة في أسبوع، وآخر أمطار وانخفاض واضح في الدرجات، مما جعل هناك حالة من القلق حول حالة الطقس. 

ويحرص قطاع كبير من أولياء الأمور في معرفة آخر التطورات بشأن حالة الطقس، خاصة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الطلاب بمناسبة انتصار السادس من أكتوبر مع الإجازة الأسبوعية وعودة الدراسة من جديد بدءا من غد الأحد.

وتحرص هيئة الأرصاد الجوية في إظهار كل ما هو جديد فيما يتعلق بحالة الطقس أول بأول، ونرصد لكم من خلال هذا التقرير، أبرز ما جاء في تصريحات حالة الطقس في الساعات الأخيرة. 

هدوء في حالة الطقس 

وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت، بعد أسبوع عصيب على عدد من المحافظات المختلفة، ولاسيما محافظة مطروح والتي شهدت أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول؟ 

وقالت “غانم”، خلال تصريحات تلفزيونية لها مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع من خلال قناة “الأولى”، أن الأجواء الخريفية مستمرة في مصر، ألا أن هناك استقرار في الطقس، مع انخفاض وانحصار فرص الأمطار بشكل كبير في السواحل الشمالية والغربية ومحافظات الوجه البحري. 

درجات الحرارة هذا الأسبوع 

وفي تصريحات أخرى من هيئة الأرصاد مع برنامج “8 الصبح” المذاع من خلال قناة “دي إم سي” كشفت الهيئة عن آخر التطورات الخاصة بدرجات الحرارة هذا الأسبوع، حيث كشفت عن استقرار واضح في حالة الطقس، وتصل درجة الحرارة على القاهرة ما بين 30 لـ 31 درجة مئوية، فيما تصل إلى 29 مع نهاية هذا الأسبوع. 

وأضافت الأرصاد، أن المواطن يشعر ببعض البرودة في الساعات المتأخرة مع الليل إضافة إلى الصباح الباكر بسبب نشاط الرياح، والبلاد مازالت تتأثر بمنخفض جوي. 

بشرى سارة لأولياء الأمور قبل عودة الدراسة

وزفت هيئة الأرصاد الجوية، بشرى سارة لأولياء الأمور، من خلال البيان الخاص بتفاصيل حالة الطقس هذا الأسبوع، والذي حمل نبأ سار بشأن التقلبات الجوية التي كانت تشهدها مصر في الأسبوع الماضي، وأثر بشكل واضح على عدد من المحافظات، ولاسيما محافظة مطروح. 

وجاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن أن هناك حالة من الاستقرار في الطقس خلال الفترة المقبلة، مع انحصار فرص الأمطار بنسبة لا تزيد عن 20% لـ 30%، غدا الأحد فقط، وعلى مدار الأسبوع لا يوجد فرص لسقوط الأمطار بشكل نهائي، مع استقرار واضح في درجات الحرارة. 

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الظاهرة الوحيدة المستمرة خلال هذا الأسبوع ستكون نشاط الرياح وسيكون على مناطق جنوب البلاد، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومحافظة الوادي الجديد فقط. 

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