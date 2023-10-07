التأثر بالمنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تأثر المحافظات بالمنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، سيستمر، والذي يكون على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض، ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يحجب جزءًا من أشعة الشمس، ويساعد على انخفاض درجات الحرارة.

وأعلنت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية “دي أم سي”، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة خلال هذا الأسبوع، تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، لافتة إلى أنه مع نهايات الأسبوع تصل الحرارة إلى 29 درجة مئوية، ومعدلات الحرارة في جنوب الصعيد تصل إلى 41 درجة مئوية، فدائما تتأثر محافظات الصعيد بالكتل الهوائية الصحراوية؛ ما يزيد ارتفاع درجات الحرارة فيها دائما.

طقس الأسبوع يشهد أجواءً خريفية

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا الأسبوع يشهد أجواءً خريفية مائلة للحرارة على الوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار.

برودة بفترات الليل وفى الصباح الباكر

وتابعت: “بعض البرودة في فترات الليل وفي فترة الصباح الباكر، خاصة لتزايد نشاط الرياح، ما يزيد الشعور بانخفاض كبير في درجات الحرارة في ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر”.

وجاء بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، كالتالي:

القاهرة 31 - 23

العاصمة الإدارية 31- 23

6 أكتوبر 32-23

الإسكندرية 27 - 22

العلمين الجديدة 28- 22

دمياط 29 -22

بورسعيد 29- 24

المنصورة 34- 25

الإسماعيلية 32 - 22

السويس 33- 22

شرم الشيخ 35-25

العريش 30-22

رفح 31-25

طابا 30- 24

الغردقة 35 -25

بني سويف 34- 23

أسيوط 33-22

أسوان 41 - 25

الوادي الجديد 37- 23