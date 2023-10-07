الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 8 أكتوبر، على أنحاء الجمهورية كافة .

توقعت الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير للمسافرين صباحًا

وأضافت هيئة الأرصاد: "يسود غداً شبورة مائية من الساعة الـ 4 حتى الساعة الـ 7 صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، قد تكون كثيفة أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة، وهو ما يستوجب توخي الحذر للمسافرين صباحا.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 إلى 30%، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بسرعة "34 كم/س تقريبًا" على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـآ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 30 22

6 أكتوبر 31 22

بنهــــا 29 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 30 22

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 30 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 22

رأس سدر 32 22

نخل 30 19

كاترين 30 17

الطور 31 24

طابا 31 24

شرم الشيخ 35 26

الإسكندرية 27 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 21

السلوم 25 20

سيوة 30 18

رأس غارب 34 24

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 37 27

حلايب 34 26

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 34 25

الفيوم 33 22

بني سويف 33 21

المنيا 33 21

أسيوط 34 20

سوهاج 37 23

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 43 27

الوادي الجديد 37 22

أبوسمبل 42 26