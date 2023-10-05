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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تغيرات في الأحوال الجوية.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان هذه المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، خاصة مع انتهاء فصل الصيف رسميا وبداية فصل الخريف وخلال التقرير التالي نرصد لكم أبرز مستجدات حالة الطقس اليوم.

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أمطار بالقاهرة اليوم

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أنه فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل تنخفض قيم الحرارة، وتسود أجواء لطيفة في ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.


وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية لمياء حمدين، أنّ قيم الحرارة الصغرى بدأت تنخفض في معظم محافظات الجمهورية، وبدأنا نسجل قيم حرارة صغرى ما بين 22 إلى 23 درجة في شمال البلاد.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "ستستمر معنا فرص سقوط الأمطار والتي ستختلف شدتها من محافظة إلى أخرى، وستكون مؤثرة بشكل كبير على محافظات السواحل الشمالية الغربية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على الإسكندرية ومطروح وبعض مناطق شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وكميات الأمطار بدأت ترتقي إلى المتوسط في بعض الحالات".

وأوضحت "ستمتد الأمطار إلى باقي الجمهورية بصورة خفيفة بنسبة لا تتجاوز 20% على بعض مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية، ولن تكون هذه الكميات مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية.

 

 

تغيرات جديدة في الأحوال الجوية


أكد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الأمطار بدأت تتساقط أمس على بعض محافظات الجمهورية، وبخاصة الموجودة في السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن يستمر اليوم تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يصل إلى 6 كم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هذا المنخفض يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، وتتكون سحب عالية في محافظات الجمهورية، وتحديدا المحافظات الشمالية، فيتم حجب جزء من أشعة الشمس وتنخفض قيم الحرارة في معظم المحافظات.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «قيم الحرارة تعتبر حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط معتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها».


وذكرت أن طقس اليوم سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، وطقس معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 
وتابعت أن البلاد في فصل الخريف، وهذا الفصل يشهد تغيرات بشكل مستمر، في الأحوال الجوية، ولذلك على المواطنين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم


قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن  درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 5 أكتوبر2023.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»،  عبر فضائية «صدى البلد»، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 - 24
الإسكندرية 28 - 23
الإسماعيلية 32 - 21
الغردقة 35 -25
أسوان 40 - 26
سوهاج 36 - 23
المنيا 33 -20

 

 

أمطار شديدة وتحذير من الأرصاد

 

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو، خلال الساعات الحالية، وقال إن البلاد تشهد أمطار على محافظات الساحلية، و الشمالية الغربية.


وأضافت خلال مداخلة على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بـ منخفض جوي، وأن هذا المنخفض على ارتفاع بين 5 لـ  كيلو من أعلى الأرض.


وأوضحت أن درجات الحرارة في هذا الوقت تعتبر في المعدل الطبيعي، وأن الطقس خريفي معتدل، وأن درجات الحرارة في المساء تكون بين 22  لـ 23.


وأشار إلي أن فرص سقوط الأمطار مستمرة، وتختلف شدتها من محافظة لـ آخري، وأن محافظات السواحل الشمالية الغربية، سيكون بها أمطار بين المتوسطة لـ الخفيفة، وستكون رعدية.


ولفتت إلي أن أن المحافظات المتوقع حدث بها أمطار هي:" مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، والأمطار ستصل لـ القاهرة وشمال الصعيد، ومدن القناة".

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