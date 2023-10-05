عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية سيول..الأرصاد السعودية تحذر هذه المناطق من طقس اليوم

صدى البلد

نشر المركز الوطني للأرصاد السعودية تقريره عن حالة الطقس ، اليوم الخميس، والذي جاء فيه أن السماء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

وقال المركز في تقريره عن طقس اليوم إنه في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

كما أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره بارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 26-46 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أرصاد السعودية البحر متوسط ارتفاع الموج الحدود الشماليه الجنوبي السحب الرعدية الممطرة السحب الرعدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

مفاجأة في الدولار.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 5-10-2023

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مطروح| فيديو وصور

بعد تألقه أمام إنبي.. رسالة نارية من إمام عاشور لجماهير الأهلي

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي مصير «دانيال»

ترشيحاتنا

سعر الذهب اليوم الخميس 5 أكتوبر

في اليوم العالمي للمعلم.. اليونسكو تنادي بوقف تراجع أعداد المدرسين

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5 أكتوبر

أدوا طقوساً تلمودية.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى|صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخدرات في بطون الأسماك.. فيديو يوثق ما عثرت عليه شرطة البرازيل

تفاصيل مشادة حسين الشحات ومدرب الأهلي.. هل هناك عقوبة؟

الإعلان عن جائزة نوبل في الأدب 2023 خلال ساعات

بدلا من الزيت.. طبيب يكشف فوائد الزبدة الفلاحي

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الذكرى الخمسون لنصر أكتوبر العظيم 

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ