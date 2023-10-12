ابتداءً من السبت| الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس.. وفرص لسقوط أمطار اليوم|فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استقرارا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

الأرصاد: نتأثر بامتداد منخفض جوي

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة "الأولى"، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة في فترات الليل المتأخر، وساعات النهار الباكر.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك تأثرا امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، على مدار اليوم، والتي تحجب جزءاً من أشعة الشمس، وبالتالي تساعد على الشعور بالأجواء الخريفية.

الأرصاد:فرص لسقوط أمطار

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه مع بداية الأسبوع المقبل، سوف يتعمق المنخفض الجوي أكثر داخل جمهورية مصر العربية، ما يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة، وزيادة فرص سقوط الأمطار على المناطق الساحلية.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ومحافظات شمال الوجه البحري، مضيفة أن الأمطار لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.