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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وخريطة سقوط الأمطار على المحافظات

الأرصاد
الأرصاد

يبحث الملايين بشكل يومي عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، من نشرة الأرصاد الجوية للتعرف على الحالة الجوية على القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

وبحسب بيان الأرصاد ، يتوقع خبراء الهيئة عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، إذ تشهد البلاد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة و فى الصباح الباكر ليسود طقس لطيف فى أولى الليل مائل للبرودة فى أخرة.

الطقس

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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء

ويسود  اليوم الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ظاهرة جوية وتحذير

وبحسب بيان الأرصاد، توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

شبورة 

وحذر خبراء الأرصاد الجوية قائدى السيارات من السرعة الزائدة عند القيادة، وتشغيل الكشافات، والتوقف عن القيادة عند انعدام الرؤية وركن السيارة بشكل آمن بعيد عن الطريق، واتباع تعليمات المرور حتى انقشاع الشبورة.

خريطة سقوط الأمطار

وكشفت الأرصاد عن وجود فرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

أمطار 

10 درجات 

وتنخفض درجات الحرارة بقيمة نحو 10 درجات بين العظمى والصغرى على الجيزة حيث تسجل نهارا 31 درجة و 21 درجة ليلا ، حيث يكون الطقس ليلا ليسود طقس مائل للبرودة في أخر الليل.

بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الادارية 30 21
6 اكتوبر 31 21
بنهــــا 30 22
دمنهور 29 21
وادى النطرون 31 22
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 21
دمياط 28 22 
بورسعيد 27 22
الإسماعيلية 30 20
السويس 30 21
العريش 29 20
رفح 28 21
رأس سدر 33 23
نخل 30 16
كاترين 25 16
الطور 28 22
طابا 31 24
شرم الشيخ 34 26
الاسكندرية 27 21
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 27 20
السلوم 26 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 25
الغردقة 33 25
سفاجا 32 25
مرسى علم 33 26
شلاتين 34 25
حلايب 32 26
أبو رماد 33 25 
رأس حدربة 31 26
الفيوم 30 20
بني سويف 31 20
المنيا 32 18
أسيوط 31 19
سوهاج 34 21
قنا 36 22
الأقصر 35 23
أسوان 35 24
الوادى الجديد 33 20
أبوسمبل 35 25

الأرصاد درجات الحرارة حالة الطقس حالة الطقس اليوم بالقاهرة خريطة سقوط الأمطار الطقس

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