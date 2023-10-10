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تحول مفاجئ.. بيان عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، في ضوء الاهتمام الكبير من قبل هيئة الأرصاد بالتحديث الدوري بكل ما يتعلق بحالة الطقس بشكل يومي، في ظل رغبة الهيئة في تحديث البيانات ومنع الفرصة أمام نشر الشائعات والأكاذيب حول هذا الملف. 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ فيما يتعلق بـ حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعد الإعلان في أحد جداول بيانات هيئة الأرصاد أن فرص الأمطار ستخف بشكل كبير خلال هذا الأسبوع، ألا أنه حدث تحول مفاجئ بشأن توقعات هيئة الأرصاد الجوية. 

أمطار متفاوتة الشدة 

وفي تغير مفاجئ في التوقعات، كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، في ضوء رغبة الهيئة في الكشف عن آخر التطورات بشأن تفاصيل حالة الطقس. 

وقالت غانم في تصريحات تلفزيونية، إن هناك فرص لسقوط الأمطار اليوم الثلاثاء على عدد من المناطق المختلفة، لافتة إلى أن فرص الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة على عدد من الأماكن المختلفة. 

وعن أماكن سقوط الأمطار، عقبت قائلة إن الأمطار تنحصر فقط فى المناطق الشمالية، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة فى بعض الأماكن من المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وبعض المناطق من وسط سيناء.

توقعات الأرصاد بشأن حالة الطقس 

وعرض برنامج “صباح البلد” المذاع من خلال قناة “صدى البلد”، تقريرًا عن حالة الطقس في جمهورية مصر العربية، حيث تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء.

درجات الحرارة على المحافظات 

وحول درجات الحرارة على المحافظات، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عنها، قائلة إن درجات الحرارة ستأتي كالآتي: 

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة
  • السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة
  • جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 26 درجة
  • شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21 درجة
  • جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 درجة
الأرصاد حالة الطقس تغير مفاجئ الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد فرص الأمطار

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