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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد تتوقع سقوط أمطار اليوم بتلك المحافظات.. تعرف عليها

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه أمس، الاثنين، كانت هناك فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد مثل: السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، واختلفت كمياتها من محافظة إلى أخرى.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، إنه من المتوقع اليوم، الثلاثاء، استمرار فرص سقوط الأمطار، ولكن تنحصر فقط فى المناطق الشمالية، وتكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة فى بعض الأماكن من المحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري وبعض المناطق من وسط سيناء.

وأضافت أن درجات الحرارة تظل حول المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام، وتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الأجواء خريفية تماما ومائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلة تماما على السواحل الشمالية، وما بين الحارة إلى شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الدكتورة منار غانم هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الأرصاد الامطار سقوط الأمطار القاهرة الكبرى

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