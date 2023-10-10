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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد: الطقس اليوم حار نهارا مائل للبرودة ليلا

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع تحوله إلى لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، فتظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن من بين هذه الظواهر؛ هطول أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 21
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 20
بنهــــا 30 22
دمنهور 29 21
وادي النطرون 31 22
كفر الشيخ 28 22
المنصورة 30 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 21
دمياط 28 22 
بورسعيد 28 23
الإسماعيلية 31 20
السويس 31 21
العريش 28 22
رفح 27 21
رأس سدر 33 22
نخل 30 17
كاترين 26 16
الطور 29 21
طابا 31 24
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 27 22
العلمين الجديدة 27 21
مطروح 26 20
السلوم 26 18
سيوة 29 19
رأس غارب 34 25
الغردقة 35 25
سفاجا 34 25
مرسى علم 35 26
شلاتين 35 25
حلايب 32 26
أبو رماد 33 25 
رأس حدربة 31 26
الفيوم 31 20
بني سويف 31 21
المنيا 32 20
أسيوط 33 20
سوهاج 35 21
قنا 37 24
الأقصر 34 24
أسوان 39 25
الوادى الجديد 37 22
أبوسمبل 38 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى
مكة 40 28
المدينة 41 27 
الرياض 39 25
المنامة 37 29
أبوظبى 38 28
الدوحة 39 28
الكويت 43 24
دمشق 28 14
بيروت 28 22
عمان 25 15
القدس 25 15
غزة 28 21
بغداد 36 24
مسقط 34 30
صنعاء 26 10
الخرطوم 43 28
طرابلس 26 20
تونس 30 18
الجزائر 25 17
الرباط 29 14
نواكشوط 34 24

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 19 07
إسطنبول 22 13
إسلام آباد 31 18
نيودلهي 35 25 
جاكرتا 35 24
بكين 22 10
كوالالمبور 32 24
طوكيو 24 16
أثينا 27 18
روما 31 15
باريس 27 12
مدريد 28 14
برلين 17 13
لندن 23 16
مونتريال 13 08
موسكو 04 01-
نيويورك 16 10
واشنطن 18 09
أديس أبابا 25 11

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