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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منخفض جوي .. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا بدأنا نشهد الأجواء الخريفية منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن بالأمس كان هناك سقوط الأمطار متفاوت الشدة من محافظة لأخرى، ووصلت الأمطار إلى رعدية في شمال البلاد.

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أمطار متفاوتة الشدة وتحذير من هذه الظاهرة|الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

 

وأضافت "غانم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع علي القناة الأولى المصرية، أن اليوم متوقع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من رأس الأرض، ويعمل هذا المنخفض علي وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والعليا التي سوف تحجز بعض من أشعة الشمس علي مدار اليوم.

وتابعت الدكتورة منار غانم، أن من المتوقع إستمرار فرص سقوط الأمطار المتقطع علي مدار اليوم ولكن ستكون أمطار خفيفة علي بعض الأماكن من محافظة القاهرة وبعض محافظات جنوب الوجه البحري.

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