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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة. 

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بشرى لمحبي الشتاء| الأرصاد: أمطار متفاوتة .. وأجواء مائلة للبرودة

وأبرز التقرير المفضل، أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس في مصر، لافتا إلى أن الهيئة ، كشف عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الغطاء السحابى على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبه سقوط الأمطار على بعض المناطق.

وعن أبرز الظواهر الجوية، ذهب التقرير، أن الأرصاد كشفت عن وجود فرص سقوط الأمطار على عدد كبير من المحافظات والمناطق على فترات متقطعة، وأيضا هناك استمرار لظهور السحب المنخفضة والمتوسطة الأمر الذي يساعد على حجب أشعة الشمس ومشاهدة أجواء غائمة، وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خاصة خلال ساعات الليل لتسجل القاهرة 22 درجة مئوية. 


وتابع التقرير المفصل عن حالة الطقس، أنه يسود غدا الاثنين طقس مائل للحرارة نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، قد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر وتخفيض السرعة عند القيادة، وتشغيل الكشافات الأمامية واستخدام كلاكس السيارة على فترات للتنبيه، والتوقف عن القيادة عند انعدام الرؤية وركن السيارة بشكل آمن بعيدًا عن الطريق.

حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين 

تتوافر فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتتوافر أيضا فرص سقوط الأمطار على مناطق جنوب الوجه البحرى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من شمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، ومن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم الاثنين 

 

القاهرة 31 24

6 أكتوبر 30 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 13 2.30-صباحاً 

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 24

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 28 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبورماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26

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