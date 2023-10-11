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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منخفض جوي.. الأرصاد تكشف مفاجآت للمواطنين حول حالة الطقس

صدى البلد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه مع دخولنا لفصل الخريف شهدنا سقوط الأمطار ببعض المناطق والمحافظات، مشيرة إلى أنه شهدنا أيضا انخفاض بدرجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. 

 

 استمرار  الأجواء الخريفية 


وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن اليوم متوقع استمرار  الأجواء الخريفية على معظم محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه تتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساهم في حجب أشعة الشمس وانخفاض درجات الحرارة. 


وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ما بين معتدلة إلى حارة على محافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية، ولكنها ما بين حارة لشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وسيناء.

 

فصل الخريف الخريف أجواء خريفية الدكتورة منار غانم المحافظات الساحلية حالة الطقس حالة الطقس

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