الطقس اليوم.. سحب تلطف الأجواء وأمطار متفرقة خلال ساعات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، استمرار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وسط أجواء خريفية مستقرة على غالبية أنحاء الجمهورية.

الطقس اليوم في مصر

وحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يشهد تكاثر السحب التى تعمل على تلطيف الأجواء على مدار ساعات اليوم وتحديدا على مناطق السواحل الشمالية.

ويشهد الطقس اليوم، أجواء مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يشهد الطقس اليوم، انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة

أما عن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، فتكون النسب خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، يتزامن مع ذلك وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 درجة