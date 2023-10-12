قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، لطيف فى أول الليل، مائل للبرودة فى أخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس



العظمى الصغرى

القاهرة 30 - 22

الإسكندرية 27 - 21

الإسماعيلية 30 - 20

الغردقة 33 -25

أسوان 35 - 24

سوهاج 34 - 21

المنيا 32- 18