تحول مفاجيء.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مختلف محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد الأجواء الخريفية منذ عدة أيام في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتلفزيون المصري، اليوم تساقطت أمس الأمطار متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى وكانت رعدية أحيانا وخاصة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ولكن مجمل الأمطار كانت خفيفة.

امتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا

وأضافت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع استمرار تأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا .

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذا المنخفض سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وبعض السحب العالية التي ستحجب جزءً من أشعة الشمس على مدار اليوم وتساعد على إحساسنا بالأجواء الخريفية وانخفاض قيم الحرارة.

وأشارت بامتداد المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، إلى أن تعتبر قيم الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة اليوم

وأكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 30 درجة مئوية نهارا وبالتالي، فإن الإحساس بالطقس نهارا سيكون خريفيا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري محافظات شمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن متوقع طقس معتدل تماما على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد".

درجات الحرارة اليوم الاثنين

القاهرة 31 24

6 أكتوبر 30 23

بنهــــا 30 23

دمنهور 29 22

وادى النطرون 13 2.30-صباحاً

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 30 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 23

نخل 30 20

كاترين 28 17

الطور 31 24

طابا 30 24

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 28 23

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 27 22

السلوم 28 20

سيوة 29 20

رأس غارب 33 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 26

أبورماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 33 20

أسيوط 35 20

سوهاج 36 23

قنا 38 24

الأقصر 39 25

أسوان 40 26

الوادى الجديد 37 23

أبوسمبل 40 26