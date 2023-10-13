دون مأوى | مصر ترفض إجراء مخالفًا لقواعد القانون الدولي ضد الفلسطينيين

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، يؤكد رفض مصر للدعوات الموجهة من جيش الاحتلال إلى سكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا.

وأوضحت أن مصر تؤكد أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية، بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية؛ لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت مصر، الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دوليا، إلى التدخل؛ للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.