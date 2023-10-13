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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دون مأوى | مصر ترفض إجراء مخالفًا لقواعد القانون الدولي ضد الفلسطينيين

سكان غرة
سكان غرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، يؤكد رفض مصر للدعوات الموجهة من جيش الاحتلال إلى سكان قطاع غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبا.

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“الخارجية”: دعوة الاحتلال سكان غزة للمغادرة تعرض حياة مليون فلسطيني لظروف خطيرة

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أول تعليق أمريكي على تحذيرات الاحتلال للمدنيين في غزة بإخلاء مساكنهم

وأوضحت أن مصر تؤكد أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسيعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية، بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية؛ لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت مصر، الأمم المتحدة، والأطراف الفاعلة دوليا، إلى التدخل؛ للحيلولة دون المزيد من التصعيد غير محسوب العواقب في قطاع غزة.

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