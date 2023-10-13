جمال شقرة: الحكومة المصرية منتبهة جيدا لحلم إسرائيل باستيطان سيناء

قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، أن الأطماع الصهيونية في المنطقة تمتد من القرن السادس عشر.

وأضاف جمال شقرة، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”أن هناك حالة من القلق والتوتر تسود العالم بسبب الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

قضية فلسطين

وأكد شقرة،أن سيناء هي هدف اليهود باعتبارها “صندوق الذهب” وفقا لما وصفه المفكر جمال حمدان، مشددا على أن الصهاينة حاولوا الاستيطان في سيناء منذ زمن طويل.

وتابع الدكتور جمال شقرة: مصر في قلب قضية فلسطين منذ حرب 1948، والحكومة المصرية منتبهة جيدا لحلم إسرائيل في إقامة دولة صهيونية من النيل إلى الفرات، مؤكدا أن جيولوجية سيناء هي نفسها جيولوجية مصر.