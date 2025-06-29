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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إعفاء من مصروفات المدارس.. قرارات عاجلة من الحكومة لصالح أسر ضحـ.ايا الإقليمي

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعه صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطيه حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص صرف تعويضات حادث الطريق الدائري الإقليمي، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير بالطريق.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة على الطريق، بما يضمن تفادي الحوادث مستقبلاً، وحماية أرواح المواطنين، مشدداً على أهمية الإسراع في صرف التعويضات المستحقة للمتضررين من الحادث، وفقًا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.

وكلف رئيس الوزراء المسئولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائرى الإقليمى، فى مواعيد محددة، والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة فى أثناء التنفيذ.

كما كلف الدكتور مصطفى مدبولى الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطى المواد المخدرة لكل سائقى النقل بصورة دورية، وفى مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات فى هذا الشأن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة.

حادث الاقليمى المنوفيه حادث المنوفيه

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