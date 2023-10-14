الحروب لها قواعد|مسئول الإغاثة بالأمم المتحدة: أحياء سكنية في غزة سُوِّيَت بالأرض

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، من أن الوضع الإنساني في غزة ينزلق للأسوأ بسرعة كبيرة.

وقال غريفيث، في بيان، اليوم السبت: في غزة، تعرضت العائلات للقصف أثناء توجهها جنوبًا على طول الطرق المزدحمة والمتضررة، في أعقاب أمر الإخلاء الذي ترك مئات الآلاف من الأشخاص يتدافعون بحثًا عن الأمان ولكن ليس لديهم مكان يذهبون إليه.

وحسب البيان: قُتل ما يقرب من 2000 شخص وأصيب عدد أكبر. فلا كهرباء ولا ماء ولا وقود. الإمدادات الغذائية تنخفض بشكل خطير. والمستشفيات المكتظة بالمرضى وتنفد من الأدوية.

وأضاف البيان: حتى الحروب لها قواعد، ويجب الحفاظ على هذه القواعد، في جميع الأوقات، ومن جميع الأطراف. ويجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني والأصول.

أكد البيان: أن المنازل والمدارس والملاجئ والمراكز الصحية ودور العبادة تعرضت لقصف مكثف. لقد تم تدمير أحياء سكنية بأكملها وسويت بالأرض.

وشدد على أنه يجب السماح للمدنيين بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمانًا، وسواء انتقلوا أو بقوا؛ يجب توخي الحذر المستمر للحفاظ عليهم.