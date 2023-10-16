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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المحامين تستعين بالصحة والهلال الأحمر والقومي لنقل الدم دعمًا للشعب الفلسطيني

صدى البلد

استعانت نقابة المحامين، برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بوزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر  المصري، والمركز القومي لخدمات نقل الدم،  لتوفير سيارات الاسعاف اللازمة للتبرع بالدم.

وستتواجد ثلاث سيارات أمام مبنى النقابة العامة برمسيس، وسيارة أمام النادي النهري للمحامين بالمعادي، وأخرى أمام النادي النهري للمحامين بالعجوزة.

 سبل الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني

ويأتي هذا في إطار حرص نقابة المحامين، على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع الوقفة التضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، غدًا الاثنين الموافق 16 أكتوبر، اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا ولمدة ساعة.

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